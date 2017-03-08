Окупанти знизили інтенсивність обстрілів Авдіївки та околиць – Лисенко

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, на цій ділянці фронту бойовики застосовують важке озброєння дедалі рідше. Загалом минулої доби на Донецькому напрямку відбулось 35 ворожих обстрілів позицій сил АТО, 18 з яких – з важкого озброєння.

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Водночас Лисенко зауважив, що на Маріупольському напрямку кількість обстрілів бойовиками підрозділів Збройних сил України лишається найбільшою. Всього минулої доби тут зафіксовано 57 випадків порушення режиму тиші. Бойовики, що підтримуються Росією, використовують гармати, танки та міномети. Епіцентром бойових дій є східні підступи до Маріуполя.

Разом з тим на Луганському напрямку терористи 16 разів обстріляли позиції сил АТО, з них половина була здійснена із застосуванням важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 7 березня окупанти 108 разів обстріляли позиції сил АТО, загиблих немає, четверо українських бійців поранено, трьох травмовано.