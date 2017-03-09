"Без честі й совісті": Кравчук охарактеризував Захарченка та йому подібних терористів

Вони не несуть відповідальності, тому що не включені в систему міжнародних відносин, розповів в інтерв'ю "Обозревателю" перший президент України Леонід Кравчук.

"Тому на них треба дивитися так, як вони є. Це самозванці, бойовики, терористи, сепаратисти... я не знаю навіть, скільки ярликів можна до них приклеїти. Це факт. Зауважте, що я їх не назвав злочинцями..." - зазначив він.

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Але після Міжнародного суду ООН їх (терористів - УНІАН.) будуть називати так, як треба, впевнений Кравчук. "І ці "паспорти", які ввели... Захарченко не постраждає, візьме "паспорт" і поїде в Росію з мільярдами. Якась бабця теж може так вчинити, але що вона там буде робити з 3 рублями? Ті, хто зараз плескають у долоні, що отримали можливість, ще не розуміють, що для початку їм потрібні гроші, щоб нею скористатися", - наголосив перший президент України.

"Ми маємо справу на Донбасі з людьми без честі й совісті, які рано чи пізно можуть викинути якийсь фортель. Тому українській владі слід думати заздалегідь, що робити в такому випадку, забезпечувати собі місце для маневру", - наголосив політик.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».