Сьогодні бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ, трьох військових поранено

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї - Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Крім того, снайпер вів вогонь по Талаківці.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку та Станицю Луганську.

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На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї - Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Зайцеве та Троїцьке. Зі стрілецької зброї - Майорськ. Водночас, по Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери.

«Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Троє наших військових поранено, двоє травмовано», - повідомили у прес-центрі штабу АТО.