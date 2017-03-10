У зоні АТО за минулу добу зафіксовано 80 ворожих обстрілів, п'ятьох військових поранено

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій, використовуючи важке озброєння. На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що на луганському напрямку з мінометів різних калібрів – Кримське, Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

"На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, раніше в зоні АТО військові виявили снайперську групу окупантів, один снайпер був ліквідований.