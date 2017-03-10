Путін нагородив російських танкістів за Дебальцеве - волонтери (фото)

Російський танкіст Олександр Мінаков через 2 роки після боїв у своєму профайлі ВКонтакте виклав фото медалі "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами, йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Незабаром фото було видалено, а профіль почищено, але в "Однокласниках" все ще висіли фотографії часів танкової молодості й та сама медаль. Зазначається, що медаль "За заслуги перед Вітчизною" видається як цивільним, так і військовим. Однак Мінаков отримав медаль з мечами — з офіційного статусу нагороди стає зрозуміло, що він отримав її як військовий.

Наказ про нагородження датований 19-м квітня 2016-го року й підписаний Путіним. Водночас варто наголосити, що державні медалі отримують або поранені, або ті, хто реально відзначився в боях.

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Крім того, в друзях у Мінакова волонтери знаходили профілі бойовиків з Донбасу й засвічених раніше російських кадрових військових Батомункуєва і Тіпанова. У себе на сторінці танкіст Мінаков не викладає фотографії з госпіталю (куди він потрапив після боїв під Дебальцевим - УНІАН.), однак влітку 2015-го року, через кілька місяців після Дебальцевого, фотографію разом з ним в інвалідному візку викладає російський найманець Сергій Рожков з Якутська.

"Швидше за все, фото було зроблено в парку при військовому госпіталі в Санкт-Петербурзі. На інших фотографіях ми знаходимо того самого Спартака Тіпанова і ще кількох українських сепаратистів, які лікувалися в Пітері", - зазначили в InformNapalm.

"Є Мінаков, якому відірвало ногу в танку. По берець ногу розірвало. А на правій нозі в нього пальця ноги немає, теж розірвало. Комбата попалило, навідника Чіпу, Спартака... Це на моїй пам'яті", - розповідав в 2015-му році в інтерв'ю "Новой газете" горів у танку під Дебальцеве бурят Доржі Батомункуєв.

"Мабуть, взяття Дебальцевого мало для Росії важливе стратегічне значення, оскільки навіть поранені отримали нагороди, на два порядки вищі від звичайного", - підсумували волонтери.

Нагадаємо, бої в Дебальцеве є одним з ключових подій у протистоянні на сході України. У ньому взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки та артилерії з обох сторін.

Гостра фаза протистояння тривала з 25 січня до 18 лютого 2015 року. За інформацією Генштабу ЗСУ, штурм міста проходив за прямої підтримки кадрових військових РФ. У боях брали участь до восьми російських батальйонних тактичних груп та артилерійських дивізіонів.