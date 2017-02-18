Сьогодні - другі роковини виходу сил АТО з "дебальцівського котла" (відео)

Бої в Дебальцевому є однією з ключових подій у протистоянні на сході України. У ньому взяли участь тисячі бійців та сотні одиниць техніки й артилерії з обох сторін.

Найгостріша фаза протистояння тривала з 25 січня до 18 лютого 2015 року. За інформацією Генштабу ЗСУ, штурм міста проходив за прямої підтримки кадрових військових РФ. В боях брали участь до восьми російських батальйонних тактичних груп та артилерійських дивізіонів.

Інформація про те, що сили АТО опинилися в оточенні, почала надходити ще на початку лютого. 7 лютого ЗСУ залишили село Рідкодуб, а 9 лютого бойовики та російські війська взяли під контроль село Логвинове, а з ним - і дорогу з Дебальцевого на Артемівськ, через яку здійснювалося забезпечення сил АТО у місті.

Тим часом у Білорусі тривав переговорний процес, який завершився 12 лютого підписанням так званого "Мінська-2", який передбачав повне припинення вогню з 15 лютого.

Підготовка до відходу сил ЗСУ тривала з 14 лютого. Були підірвані залізничні колії та інші об'єкти транспортної інфраструктури.

"Не витримавши вогневого впливу противника, 107 бійців 40-го мотопіхотного батальйону здалися в полон. Через три доби вони були звільнені без жодних вимог", - йдеться у аналізі дебальцівських боїв від Генштабу. Залишені опорні пункти якийсь час обороняли 23 бійця 95-ї аеромобільної бригади, залишившись без додаткових резервів.

17 лютого журналісти повідомили, що Дебальцеве знаходиться в оточенні, зайти в місто, або вийти звідти без втрат неможливо. 18 лютого Генеральний штаб ЗСУ, який до останнього називав ситуацію "оперативним оточенням", вирішив до ранку вивести всі підрозділи з району. Через морози планувалося виходити не лише автошляхами, а й польовими дорогами.

Президент Петро Порошенко також заявляв, що ніякого оточення Дебальцевого не було. «Ми стверджували і доводили, що Дебальцеве перебувало під нашим контролем і ніякого оточення не було», - казав президент. За словами Порошенка, «наші частини і підрозділи вийшли планово й організовано».

Вихід з Дебальцевого відбувався у кілька етапів і тривав кілька діб. Комусь вдалося вийти на техніці, а деякі підрозділи втратили машини внаслідок засідок, які влаштовували російські бойовики та військові, або ж бездоріжжя, й виходили пішки.

20 лютого 2015 року радник Порошенка Юрій Бірюков повідомив, що під час боїв на Дебальцевському плацдармі з 18 січня по 18 лютого загинули 179 українських військовослужбовців.