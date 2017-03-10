У "ЛНР" знайшли "причетних" до ліквідації терориста "Гіві"

Про це заявили у так званому міністерстві держбезпеки "ЛНР", передає один із сайтів терористів.

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"Є всі підстави вважати, що вбивство командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві" сплановано у відділі контррозвідки СБУ та виконано фахівцями 8-го полку спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.