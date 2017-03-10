У "ЛНР" знайшли "причетних" до ліквідації терориста "Гіві"
14:05, 10 березня 2017Війна
1823 0
У "ЛНР" вважають, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" нібито причетні українські силовики.
"Гіві" ліквідували 8 лютого / Скріншот
Про це заявили у так званому міністерстві держбезпеки "ЛНР", передає один із сайтів терористів.
Читайте такожУ "ЛНР" ліквідували одного з польових командирів бойовиків
"Є всі підстави вважати, що вбивство командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві" сплановано у відділі контррозвідки СБУ та виконано фахівцями 8-го полку спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter