На Донеччині з початку року загинули 5 дітей через необережне поводження з вибухівкою

За даними Національної поліції, з початку бойових дій у Донецькій області внаслідок необережного поводження зі знайденими вибухонебезпечними предметами загинуло п’ятеро дітей, ще 6 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він закликав дорослих з метою запобігання подібним випадкам проводити роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх щодо небезпеки знайдених підозрілих предметів, а також за можливості показувати дітям ілюстрації таких предметів.

Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників.

«На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки. А по Марїнки з озброєння БМП та танку», - йдеться у повідомленні. Тут в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ загинуло 2 українських захисників.