На Маріупольському напрямку стався бій, двоє українських бійців загинули від ворожої ДРГ - штаб

Ситуація в районі проведення АТО залишається не спокійною, але контрольованою ЗС України. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

За минулу добу російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників.

«На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки. А по Марїнки з озброєння БМП та танку», - йдеться у повідомленні.

Тут в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ загинуло 2 українських захисників.

Читайте такожОбстріл Авдіївки: бойовики потрапили у 9-поверхівку (відео вибуху)

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Невельського. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинились позиції поруч Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а стрілецької зброї та кулеметів – Валуйське.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики в суботу ввечері обстрілювали насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

Станція розташована між селами Василівка і Крута Балка неподалік лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.