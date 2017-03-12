У зоні АТО активізувалися ворожі диверсійні групи - розвідка
15:36, 12 березня 2017Війна
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Українська розвідка фіксує активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп у зоні проведення антитерористичної операції.
Ілюстрація / REUTERS
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє на сторінці у Facebook.
"Активізувалась діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника, особовий склад яких пройшов відповідну підготовку під керівництвом російських інструкторів", - йдеться у повідомленні.
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В управлінні розвідки зазначили, що мережа навчальних центрів з підготовки диверсантів розгорнута як на тимчасово окупованих територіях, так і у прикордонних з Україною районах Російської Федерації.
Як відомо, раніше у зоні АТО військові виявили снайперську групу окупантів, одного снайпера було знищено.
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