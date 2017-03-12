У зоні АТО активізувалися ворожі диверсійні групи - розвідка

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє на сторінці у Facebook.

"Активізувалась діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника, особовий склад яких пройшов відповідну підготовку під керівництвом російських інструкторів", - йдеться у повідомленні.

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В управлінні розвідки зазначили, що мережа навчальних центрів з підготовки диверсантів розгорнута як на тимчасово окупованих територіях, так і у прикордонних з Україною районах Російської Федерації.

Як відомо, раніше у зоні АТО військові виявили снайперську групу окупантів, одного снайпера було знищено.