Танки, БМП та Гради: бойовики більше 80 разів обстріляли позиції АТО, є поранені серед наших бійців - штаб

Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напружено. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій ЗСУ. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Порушуючи існуючі домовленості російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм.

«Так на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиціях неподалік Широкіного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки, окрім того по Широкіному бив танк. З 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Гнутове, з БМП, СПГ - Водяне, а по Павлополю та Чермалику вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку не спокійно було в Авдіївці, де ворог використовував окрім стрілецького озброєння, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ще й міномети та танки. А близько 19.00 до обстрілів долучили ще і РСЗВ БМ - 21 “Град”. Опорні пунктах сил АТО поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцевого, Опитного та Камянки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. А по захисниках шахти Бутівка - з БМП та СПГ. 120 мм міномети били по Луганському.

На Луганському напрямку російські окупанти з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції поруч Валуйського, Новоолекандрівки та Новозванівки, а зі 120 мм мінометів укріплення в районі Кримського.

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу поранено 5 українських захисників.

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 березня, російсько-окупаційні війська у черговий раз грубо порушили Мінські домовленості.

«Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 “Град”. Станом на 21.15 було випущено більше 10-ти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України», – повідомили у штабі АТО.