Авдіївка знову під вогнем: окупанти використовують "Гради"

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, сьогодні, 12 березня, російсько-окупаційні війська у черговий раз грубо порушили Мінські домовленості.

«Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 “Град”. Станом на 21.15 було випущено більше 10-ти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні штабу АТО.

Читайте такожБойовики обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу - Жебрівський

Також в штабі АТО повідомили, що "упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей".

Зокрема, повідомляється, що фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні силами ДРГ противника.

«З огляду на це, штабом АТО та силами усіх суб’єктів антитерористичної операції – СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ДСНС та ЗСУ проводяться контрдиверсійні заходи внаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи», - наголосили в прес-центрі.

Підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби. Проводяться додаткові перевірки громадян на блок постах , а також у місцях великого скупчення людей.

У штабі наголосили, що «такі заходи носять тимчасовий характер і спрямовані виключно на гарантування безпеки мирного населення».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, станом на 18:00 12 березня, за день зафіксовано понад 30 обстрілів, поранено трьох українських військових.