"Немає вже "ополчення": терорист Гіркін розкрив структуру "армії" "ДНР" і "ЛНР" (відео)

За словами екс-ватажка терористів, угруповання бойовиків складаються з найманців, а не з "ополченців".

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"Немає вже "ополчення"... Це контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в свій народ будуть стріляти. Там такий контингент у низці підрозділів, там достатньо людей, яким взагалі на все наплювати. І це не "ополчення" - ця так звана регулярна армія", - заявив Стрєлков.

Раніше Стрєлков-Гіркін заявив про масове дезертирство бойовиків зі складу 11-го мотострілецького полку, який потрапив у епіцентр боїв під Авдіївкою.