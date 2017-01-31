Терорист Гіркін заявив про масове дезертирство бойовиків "ДНР" під Авдіївкою - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Так, співробітник ФСБ й колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін розповів про панічні настрої в лавах бойовиків під Авдіївкою.

"11-й полк - відбувається масовий вихід "п'ятнадцатитисячникыв" з девізом громадянина Шарикова - "я військовий квиток отримаю, але воювати не піду", - йдеться у повідомленні Стрєлкова в соцмережі.

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Журналіст пояснив, що "п'ятнадцятитисячниками" серед російських найманців прийнято називати жителів окупованого Донбасу, які втратили роботу й найнялися в єдине місце "ДНР", де російські окупанти стабільно платять зарплату, - в армію "ДНР". Зарплата найманця становить якраз 15 тисяч рублів на місяць.

11-й мотострілецький полк під Авдіївкою - противник 72-ї механізованої бригади ЗСУ.

Крім того, згідно з повідомленнями противника у соцмережах, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього "полку" Іван Балабай, позивний "Грек", і командир роти, позивний "Консул".