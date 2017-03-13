Тимчук побачив два посилання у рішенні Захарченка про "кордон ДНР"

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук, пише Обозреватель.

Коментуючи рішення ватажка "ДНР", він зауважив: "Тут треба робити поправку на Захарченка. Це людина з дуже низьким IQ, яка кидається словами, не розуміючи їхнього змісту. Це людина, адекватність якого викликає великі сумніви. Тому я б розцінював це виключно як посилання, спрямоване на внутрішню і зовнішню аудиторію".

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На думку нардепа, меседж, адресований "зовнішній" аудиторії, являє собою своєрідний "ультиматум Україні": "Мовляв, якщо ви не будете приймати наші умови, ми будемо цементуватися у статусі квазідержави, яку вже майже визнала Росія; якщо так буде тривати й далі, шансів на реінтеграцію і деокупацію цієї території буде все менше".

Разом з тим "внутрішній" посил Захарченка Тимчук інтерпретує таким чином: "Це продовження путінського визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР". З точки зору навіть не права, а здорового глузду зрозуміло, що якщо хтось визнає документ, виданий кимось, то він визнає і того, хто видає цей документ. За задумом Захарченка, це має надихнути населення "ДНР" – адже вони вже майже окрема "держава", у якої є "державний кордон".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко розпорядився вважати лінію розмежування між підконтрольноими Україні та окупованими бойовиками територіями "державним кордоном"