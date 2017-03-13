Захарченко розпорядився вважати лінію розмежування "державним кордоном ДНР"

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко розпорядився вважати лінію розмежування між підконтрольною Україні та окупованою бойовиками територіями "державним кордоном", передає Остров.

"Встановити для лінії зіткнення, що проходить між Донецькою народною республікою (юридично не існує - ред.) і Україною, статус державного кордону", - йдеться в указі ватажка терористів.

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Зазначається, що переміщення фізичних осіб через лінію розмежування дозволяється тільки через "пункти прикордонного контролю з обов'язковим проходженням реєстрації".

""МГБ ДНР" попереджає, що, згідно з пунктом 4 даного указу, дії, пов'язані з незаконним перетинанням лінії зіткнення, організацією незаконного виїзду — в'їзду в Донецьку народну республіку, будуть кваліфіковані згідно з Кримінальним кодексом ДНР", а саме статтею 378 "Незаконне перетинання Державного кордону"", — йдеться в тексті повідомлення.

Раніше Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств на окупованій території Донбасу.