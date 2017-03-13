Нардеп закликав зібратися на Майдані у знак підтримки блокадників на Донбасі

Про це написав народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

"Хлопці, які перекривають торгівлю з окупованими територіями, під атакою СБУ та спецпідрозділів поліції. Усім, хто зараз в Києві, прохання зібратися о 21:00 на Майдані Незалежності під стелою. Чим більше нас буде, тим легше хлопці там переживуть цю ніч", - написав він.

Потім він додав, що "троє з 5-ти народних депутатів, які активно підтримувала блокаду, вже вирушили на допомогу затриманим плюс редуту, який ймовірно може бути наступним. Двоє залишаються в Києві для координації людей і дій в Парламенті".

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Як повідомляв УНІАН, раніше у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що затриманих активістів на редуті у Кривому Торці відвезли до поліції. За інформацією народного депутата із фракції ВО «Батьківщина» Ігоря Луценка, правоохоронцями затримано близько 30 учасників акції.

***Раніше учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці. Він запевнив, що служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.