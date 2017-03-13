У СБУ спростовують заяви про причетність до штурму активістів блокади

Про це Тандіт заявив у коментарі УНІАН.

«Служба безпеки України не має відношення до жодних штурмів», - заявив він.

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«Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, повинні бути послідовними і дуже продуманими», - додав Тандіт.

Як повідомлялося, раніше в "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили, що невідомі почали штурм редуту "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці.

Пізніше в Штабі заявили, що на редут прибула група оперативників СБУ на БТР. "На Редут прибула спецгрупа СБУ під командуванням майора Остафейчук. Мобільний зв'язок зник "сам собою". У складі групи БТР і кілька мікроавтобусів. Йде перевірка документів і фотографування. Старший групи СБУ розповідає казки, що проводить "антитерористичну операцію", яка ніяк не пов'язана з блокадою", - йдеться в повідомленні.