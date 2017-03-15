Загострення у зоні АТО: за добу бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ЗСУ

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що згідно Мінським домовленостям мала би бути відведеною від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі танків та 1 раз артилерії калібром 122 мм.

Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. В Мар’їнці вів вогонь танк, у Водяному, Широкіному та Березовому БМП. Активізувались снайпери неподалік Гнутового, Новомихайлівці та Широкіного.

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На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по наших укріпленнях з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом ще й з танку. По позиціях поруч Зайцевого, Опитного, шахти Бутівки, Луганського, Троїцького та Камянки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського з артилерії калібром 122 мм.

На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою діяли ворожі снайпери.

За добу поранено 6 українських бійців та одного травмовано.