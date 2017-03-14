Ситуація у зоні АТО погіршилась: бойовики збільшили кількість обстрілів, серед військових є загиблі та поранені

За даними прес-центру штабу АТО, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артсистем обстріляні опорні пункти в районі Павлополя. По укріпленнях поруч Широкиного, Гнутового, Водяного та Чермалика ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Мар’їнкою бив 82 мм міномет.

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Разом з тим, як зазначається, на Донецькому напрямку не припинялись обстріли опорних пунктів біля Опитного, Авдіївки, Зайцевого, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка окрім того ще й бив танк та 120 мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї ж шахти Бутівки до обстрілів долучили міномети 120 калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів та кулеметів, а Камянка 82 мм мінометів. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще й з 152 мм артустановок.

У той же час, згідно з повідомленням, на Луганщині російські окупанти обстрілювали позиції сил АТО поруч Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. З автоматичних гранатометів ворог гатив в районі Трьохізбенки, поблизу Новоолександрівки – зі стрілецької зброї та СПГ, а Станиці Луганської - зі стрілецької зброї.

Наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.

За добу загинув один український захисник, четверо поранені, і ще четверо травмовані.