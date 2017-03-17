Як діє офіційна блокада ОРДЛО: через блокпости курсує лише порожній транспорт (відео)

Як йдеться в сюжеті «ТСН.19:30», добровольчий редут у Бахмуті продовжує діяти – повз нього перед журналістами в бік окупованих районів проїхав товарний потяг. Активісти ж пояснили, що це порожні вагони, котрі раз на тиждень вирушають на кар'єр, що розташований на підконтрольній Україні частині Донбасу, тож його завжди вільно пропускають. Президентським рішенням блокадники задоволені, але частково – кажуть, вимога про звільнення з полону побратимів досі не виконана.

Читайте такожУ Києві відреагували на критику Німеччини щодо блокади ОРДЛО

У Торецьку залізничні колії тримають під контролем бійці Нацгвардії. Громадські наглядачі обіцяли повернутися, але поки своїх наметів наново не поставили. А от біля Верхнього Торецька контролювати залізничну гілку навіть немає сенсу, бо вона пошкоджена. Натомість по автомобільній дорозі досі пересуваються великогабаритні машини, бо силовики на блокпостах вважають, що пропускати неможна тільки завантажений транспорт.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.