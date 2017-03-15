РНБО вирішила припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО

Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це повідомив Секретар РНБО Турчинов за результатами засідання.

«Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняло рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», - заявив Турчинов.

"Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік, з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», - сказав О. Турчинов після закінчення засідання.

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За його словами, Кабінету Міністрів України було доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходи щодо їх мінімізації.

«Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участі Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення», - додав секретар РНБО.

Також зазначається, що МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

При цьому Турчинов зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.

«Крім того, Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльності банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема щодо запровадження проти них санкцій», - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання.

Раніше, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування.

Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей. Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів. Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.