Донецьку фільтрувальну станцію запустили в роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Близько 16:00 вода поступить в мережі Авдіївки. Зараз вода заповнює міські резервуари. Про це Президентові повідомив глава Донецької ОДА Павло Жебрівський", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня через обстріли бойовиків вкотре було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

16 березня електропостачання Авдіївки після ремонту ЛЕП було відновлено.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак. За час воєнний дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.