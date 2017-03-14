Авдіївка знову залишилася без електропостачання - ДСНС

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2» сталося сьогодні, 14 березня, попередньо в результаті бойових дій.

Читайте такожПорошенко підбив підсумки успішного головування України в Радбезі ООН

Внаслідок чого припинено електропостачання до Авдіївки, де проживає близько 22 тис. людей. Також без електропостачання залишилися 11 населених пунктів Ясинуватського району (3145 жителів).

«Планується залучити генераторні установки Головного управління ДСНС України у Донецькій області для забезпечення електроенергією об’єктів соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважили, що станом на 18.00 централізоване водопостачання міста здійснювалося самопливом, теплопостачання в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження ЛЕП, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, яке було відновлено 13 березня.