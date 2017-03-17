"Не пропонував боротися проти України": полковник поліції розповів про зустрічі з терористом Ходаковським

Командир роти спеціального призначення ГУ Нацполіції України в Донецькій області Юрій Голубан розповів про свої стосунки і зустрічі з ватажком терористичного угруповання "Восток" Ходаковським.

"У незаконних збройних формуваннях не брав участі", - стверджує Голубан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, перша зустріч з терористом Ходаковським була в квітні 2014-го. "Ми зустрілися хвилин на п'ятнадцять у районі цирку. Розмова була ні про що, але він намагався з'ясувати мої політичні погляди. Я розповів, що сиджу без роботи, але займаюся поверненням комплексу", - зазначив полковник поліції.

Другий раз, продовжив Голубан, вони зустрілися в травні. "Він не пропонував приєднатися до нього у боротьбі проти України, він пропонував приєднатися задля забезпечення порядку в місті. Після третьої, останньої зустрічі з Ходаковським я прийняв рішення їхати", - зазначив він.

Читайте такожДонецький блогер назвав п'ятірку найбільш "впливових бойовиків ДНР"

Це, згадує Голубан, було на вулиці, недалеко від будівлі міського СБУ. Тоді з Ходаковським приїхали три осетини.

"Він сказав, що на Донбас заходить Росія, все йде за кримським сценарієм. Чесно скажу, я не хотів видатися героєм, тому що за моєю спиною стояли озброєні люди. І сказав, визначайся, тому що "хто не з нами, той проти нас". Я сказав, що я подумаю. Він сказав: "Тільки недовго". Більше ніяких контактів у мене з ним не було. У будь-яких його діях я участі не брав", - уточнив командир роти спеціального призначення ГУ Нацполіції України в Донецькій області.

Раніше журналіст Артем Фурманюк заявив, що Юрій Голубан, полковник Нацполіції, нібито воював на боці "ДНР".