Волонтери повідомляють про важкі бої під Маріуполем: сунуть ворожі танки, терористи стріляють з "Градів"

Під Маріуполем проросійсько-терористичні війська стріляють по позиціях українських морпіхів з усього, що є. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив центр волонтерів "People's Project".

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"За попередніми даними, повністю знищили ворожий опорний пункт разом із терористами. Ворог посилює артобстріл й переніс вогонь на вже колишні власні позиції. У зону бою сунуть ворожі танки", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу волонтери фонду "Повернись живим" повідомляють, що бої на Маріупольському напрямку не припиняються: ворог інтенсивно продовжує обстріл наших передових позицій з крупнокаліберних мінометів та ствольної артилерії. "Є підтвердження, що близько 12:00 терористи застосували реактивні системи залпового вогню "Град", - розповіли волонтери, додавши, що, за непідтвердженою інформацією, є поранені серед ЗСУ.

"Під Маріуполем зранку сильний бій. Велком у 2014 рік. Хочеться помилитися, але начебто все дуже серйозно. З нашого боку є поранені", - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Серж Марко.

У штабі АТО заявили, що Водяне перебуває під обстрілами "Градів". Зазначається, що позиції українських військ у районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку, були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град" , 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів.

"За попередньою інформацією, внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників отримали поранення", - розповіли у прес-центрі штабу АТО.

Як повідомили у Міноборони, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано 5 українських військових.