За добу в зоні АТО поранені й травмовані 5 українських військових – Міноборони

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано 5 українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа добу на Донбасі п'ятеро військових зазнали поранень – Міноборони

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 отримали поранення та травми", - сказав Лисенко.

За його словами, серед поранених – 1 військовослужбовець Національної гвардії України, решта – бійці ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за минулу добу 50 разів обстріляли позиції Збройних сил України.