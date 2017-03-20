За добу в зоні АТО поранені й травмовані 5 українських військових – Міноборони
12:59, 20 березня 2017Війна
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Серед поранених – 1 військовослужбовець Національної гвардії України, решта – бійці ЗСУ.
За минулу добу загиблих серед українських військових немає / УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано 5 українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 отримали поранення та травми", - сказав Лисенко.
За його словами, серед поранених – 1 військовослужбовець Національної гвардії України, решта – бійці ЗСУ.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за минулу добу 50 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
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