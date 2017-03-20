Штаб АТО уточнює втрати у боях під Маріуполем: загинули двоє українських військових, семеро поранені

У штабі АТО уточнили, що внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинули двоє військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

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По позиціях українських військ в районі населеного пункту Водяне ворог випустив 40 снарядів калібру 152 мм, 40 снарядів калібру 122 мм та 55 мін калібру 120 мм. Крім того, під час обстрілу противник застосував реактивні системи залпового вогню РСЗВ БМ-21 «Град», здійснивши 65 пострілів.