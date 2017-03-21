Загострення у зоні АТО: у штабі розповіли про вчорашні дії бойовиків під Маріуполем

За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з Градів, важкої артилерії 152 та 122 мм.

Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського й Талаківки. З мінометів калібру 120мм та 82мм ворог обстріляв захисників Широкиного, Миколаївки Новотроїцького та Красногорівки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем противник бив по захисниках Широкиного, Водяного, Новотроїцького та Гнутового. В Широкиному російсько-терористичні війська обстріляли морпіхів БМП та танку.

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На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Камянки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині поблизу Троїцького Новозванівки та Новоолександрівки, противник обстріляв позиції українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по захисниках Трьохізбенки – вдарив з протитанкових керованих ракет.

За минулу добу троє українських військовослужбовців загинуло, дев’ять отримали поранення.