Міни та обстріли з танку: бойовики б'ють на Донецькому напрямку із важкого озброєння

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують важке озброєння. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка, де противник застосував міни калібру 120 мм та 82 мм, зафіксовано обстріл наших позицій з танку.

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"В районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру, крім того на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів. Водночас поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82мм та танку", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що на даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на Донецький напрямок.

Як повідомляв УНІАН раніше, після потужного обстрілу з "Градів", ситуація біля населеного пункту Водяне стабілізувалась.

"Вночі ворог періодично обстрілював наші позиції з мінометів та стрілецької зброї. Кожне намагання подавлювалось влучним вогнем у відповідь. Наразі маємо підтвердження про двох загиблих на цій ділянці фронту. П'ятеро поранених перебувають в Маріупольській лікарні швидкої допомоги, решта направлена бортами у військові госпіталі Одеси та Дніпра", - повідомлии волонтери.