"Бойовики залишили свої артилерійські вогневі позиції": волонтери розповіли про ситуацію біля Водяного

Після потужного обстрілу з "Градів", ситуація біля населеного пункту Водяне стабілізувалась. Про це на своїй у Facebook повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".

"Вночі ворог періодично обстрілював наші позиції з мінометів та стрілецької зброї. Кожне намагання подавлювалось влучним вогнем у відповідь. Наразі маємо підтвердження про двох загиблих на цій ділянці фронту. П'ятеро поранених перебувають в Маріупольській лікарні швидкої допомоги, решта направлена бортами у військові госпіталі Одеси та Дніпра", - йдеться у повідомленні.

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За даними волонтерів, загалом тут ніч минула спокійно, а основний удар ворожа артилерія сконцентрувала набагато північніше, обстрілюючи передові позиції ЗСУ з міста Докучаєвськ та його околиць.

"Хлопці мужньо витримали обстріл, і через деякий час окупант був змушений залишити свої артилерійські вогневі позиції", - розповіли у "Повернись живим".

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що у бою під Водяним противник зазнав значних втрат: 8 бойовиків ліквідовано, ще 16 поранені.