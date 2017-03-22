У "ДНР" заявили про відкриття свого "представництва" в Греції, Афіни відреагували

Бойовики "ДНР" заявили про відкриття "представницького центру" в Греції. "Це третій подібний центр в європейських країнах", - зазначив глава нібито відкритого представництва, співорганізатор грецької громади Safe Donbass Андреас Заферіс, передає ТАСС.

Він також думає, що незабаром такі ж центри "відкриються і в інших європейських державах".

Читайте такожПосол пояснив ситуацію довкола "відкриття" "представництва ДНР" в Італії

У свою чергу офіційна грецька влада повідомила, що центр не має офіційного статусу. "Греція ніколи не визнавала самопроголошену "Донецьку народну республіку," - заявив, відповідаючи на питання журналістів про центр, офіційний представник МЗС Греції Стратос Ефтіміу.

Він наголосив, що будь-які дії, які підривають територіальну цілісність України, перебувають у різкому контрасті з встановленою позицією грецького уряду.

Нагадаємо, 1 вересня в Остраві влаштували відкриття «Представницького центру ДНР», яке представники угрупування «ДНР» назвали першою своєю «дипломатичною установою» в Європі.

МЗС Чехії запевнив, що ніяких дипломатичних повноважень він не має і зареєстрований як громадське об'єднання. У дипломатичному відомстві Чехії тоді повідомляли, що вирішили через суд домагатися ліквідації цієї організації.