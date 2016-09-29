"Представництво ДНР" у Чехії попередили про можливу ліквідацію

Про це йдеться в листі, який отримало Радіо Свобода у відповідь на запит стосовно правових підстав реєстрації цього об’єднання.

Як наголошується в листі, Крайовий суд Острави 23 вересня звернув увагу «Представницького центру ДНР» на «невідповідність між тим, як він внесений до публічного реєстру юридичних осіб, і реальним станом щодо того, якою є назва представництва, його цілі і діяльність, і щодо його заснування».

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У листі Крайового суду також зазначається, що цей суд встановив об’єднанню термін для виправлення порушень чинного чеського законодавства. В разі, якщо «Представницький центр ДНР» не виправить порушень у встановлений судом термін, «буде розпочатий процес його ліквідації».

Суд додав, що 14 вересня отримав листа від міністра закордонних справ Чехії Лубоміра Заоралека, який запропонував судові ліквідувати громадське об’єднання «Представницький центр ДНР» на підставі статті закону, що передбачає таку ліквідацію в разі, якщо метою організації є: порушення прав людини на ґрунті національності, статі, раси, походження, переконань, віри чи соціального стану, розпалювання ненависті й нетерпимості, підтримка насильства чи виконання функцій державного або публічного органу без законних повноважень.

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Але суддя дійшов висновку, що, перш ніж починати процес такої ліквідації, суд має попередити об’єднання про необхідність виправити порушення.

У листі також наголошується, що факт реєстрації в Чехії представництва так званої «ДНР» «ні в якому разі не означає і не може означати, що цією дією дійшло до визнання існування так званої Донецької народної республіки».

Крайовий суд у місті Остраві, йдеться в листі, «повністю визнає офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чехії, виголошену 29 серпня 2016 року, про те, що самозвану «Донецьку народну республіку» Чехія як державу не визнає».

Нагадаємо, 1 вересня в Остраві влаштували відкриття «Представницького центру ДНР», який представники угруповання «ДНР» назвали першою своєю «дипломатичною установою» в Європі.

МЗС Чехії запевнило, що ніяких дипломатичних повноважень він не має і зареєстрований як громадське об’єднання. У дипломатичному відомстві Чехії тоді повідомляли, що вирішили через суд домагатися ліквідації цієї організації.