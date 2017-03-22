На окупованому Донбасі проведуть ревізію житла для розселення російських військових – розвідка
До “націоналізованих” приміщень планується заселяти громадян РФ, які не мають житла на території Росії.
Командування російських військ зобов'язало так звану "місцеву владу ЛДНР" терміново провести ревізію житлового фонду для подальшої "націоналізації" квартир і будинків з метою розселення російських військових.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що з метою запобігання масовому звільненню особового складу командування російських окупаційних військ зобов’язало місцеві органи влади т.зв. ДНР/ЛНР у найкоротші терміни провести ревізію підконтрольного житлового фонду з метою “націоналізації” квартир, будинків та господарчих будівель громадян, які їх залишили на термін більше трьох місяців.
«До “націоналізованих” приміщень планується заселяти громадян РФ, які не мають житла на території Росії і заявили про готовність продовжити контракт на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у разі забезпечення їх житлом», - додали у розвідці.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно розвідка повідомляла, що невдоволені умовами проходження служби російські найманці на Донбасі тікають на територію РФ.