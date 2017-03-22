На окупованому Донбасі проведуть ревізію житла для розселення російських військових – розвідка

Командування російських військ зобов'язало так звану "місцеву владу ЛДНР" терміново провести ревізію житлового фонду для подальшої "націоналізації" квартир і будинків з метою розселення російських військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що з метою запобігання масовому звільненню особового складу командування російських окупаційних військ зобов’язало місцеві органи влади т.зв. ДНР/ЛНР у найкоротші терміни провести ревізію підконтрольного житлового фонду з метою “націоналізації” квартир, будинків та господарчих будівель громадян, які їх залишили на термін більше трьох місяців.

«До “націоналізованих” приміщень планується заселяти громадян РФ, які не мають житла на території Росії і заявили про готовність продовжити контракт на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у разі забезпечення їх житлом», - додали у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно розвідка повідомляла, що невдоволені умовами проходження служби російські найманці на Донбасі тікають на територію РФ.