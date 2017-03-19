Невдоволені умовами проходження служби російські найманці на Донбасі тікають на територію РФ – розвідка

Невдоволені умовами проходження військової служби та самоуправством офіцерів російські найманці продовжують самовільно залишати частини на Донбасі та намагаються перебратися на територію Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«У ніч на 19 березня троє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК були затримані при спробі перетину кордону з РФ та повернуті на передові позиції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 березня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснювалась виплата грошового забезпечення.

«З метою покращення особистого матеріального становища командири підрозділів російських окупаційних військ здійснили збір коштів з особового складу під виглядом «штрафів», - додали в ГУР.