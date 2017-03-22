Посол Іспанії вважає "Мінськ" недієздатним: бойовики не дадуть провести вільні вибори

Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне заявляє, що Мінські угоди, які покликані мирно урегулювати ситуацію на Донбасі, не є придатними для виконання, а контрольовані Росією бойовики не дозволять провести там вільні вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в рамках проекту "Дипломати без краваток".

Говорячи про комплекс заходів із реалізації Мінських угод, підписаний Тристоронньою контактною групою у лютому 2015 року, дипломат сказав, що в момент підписання люди гинули на фронті і треба було будь-яким чином припинити вбивство людей.

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"Але ми розуміємо, що вони абсолютно нереальні. Ці угоди такі, які неможливі для виконання, але на той час вони зіграли свою роль. Вони припинили масову загибель людей", - заявив посол.

Також він сказав, що Мінські угоди передбачають проведення вільних виборів на Донбасі за українськими законами і під наглядом міжнародних інституцій, і зокрема – Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

При цьому він стверджує, що це "не говорить про те, що мають вийти російські війська".

За його словами, "якщо російські війська звідти вийдуть, то той гангстерський режим, який там знаходиться, на територіях ОРДЛО, він не дозволить провести ніякі вибори".