Ватажок "ЛНР" анонсував референдум про приєднання окупованого Донбасу до Росії

Ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" збираються провести референдум про приєднання окупованих територій Донбасу до Росії, передає РІА Новости.

"Ми не просто припускаємо, ми впевнені, що такий референдум обов'язково буде. Звичайно, будемо його ініціювати, але всьому свій час. Адже на самому початку стояло питання, щоб одразу піти шляхом Криму, щоб ми увійшли до складу Російської Федерації, але вийшло трохи по-іншому, але це питання ніколи не знімалося", — сказав він, відповідаючи на питання, чи можливий у "ДНР" і "ЛНР" референдум щодо "возз'єднання" з Росією, як це було в окупованому Криму.

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За його словами, "якщо такий референдум буде проведений, а він обов'язково буде, то результати будуть такі ж, як і в Криму".

При цьому Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" розцінюють прийняте Києвом рішення про транспортну блокаду ОРДЛО як "фактичне визнання незалежності самопроголошених республік".

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу в Росію: "Ні, таких сценаріїв якихось писаних немає".