Дубневичі відправили на передову п’ять позашляховиків

22 березня народні депутати Ярослав Дубневич, голова парламентського Комітету з питань транспорту, та Богдан Дубневич, голова підкомітету з питань державних інвестроектів, разом з волонтерами передали Благодійному Фонду допомоги армії «Повернись живим!» 5 повнопривідних позашляховиків.

За словами голови Фонду Віталія Дейнеги, передані автомобілі вже післязавтра опиняться в зоні бойових дій безпосередньо в АТО.

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«Участь з боку волонтерів, небайдужих людей дуже важлива для армії»,-- відзначив Віталій Дейнега. За його словами, армія на передньому краї потребує постійної підтримки, зокрема є потреба у сучасній техніці. Подібна допомога вже зберегла і здатна зберегти не одне солдатське життя.

Під час загострення ситуації під Авдіївкою з власної ініціативи депутати зустрілися із засновником волонтерської організації «Повернись живим» Віталієм Дейнегою та запропонував допомогу.

«Для мене допомога нашим військовим – це обов’язок патріота долучитись до протистояння з ворогом. Сподіваюся, ці позашляховики допоможуть хлопцям. Я допомагаю військовим з моменту, коли почалася війна, тримаю з ними зв язок, намагаюсь оперативно реагувати на їх прохання та потреби. Разом з волонтерами я сам неодноразово їздив на Схід, тому знаю, наскільки необхідні там ці машини», - зазначив Ярослав Дубневич.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року волонтерський фонд «Повернись живим» та громадське об’єднання «Народний тил» започаткували акцію «Е-десятина». Волонтери надіслали листи народним обранцям, які вказали найбільше статків у електронних деклараціях, аби ті зробили пожертви на армію.

За словами засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнеги, «Е-десятина» сьогодні успішно працює, тож, волонтери планують продовжувати її щонайменше до кінця року. «Акція продовжує приносити плоди. Дякую всім, хто поширює, пише листи та висвітлює цю роботу. Тим самим ми робимо сильнішою нашу армію», - написав волонтер на своїй сторінці у Facebook.

Одним з перших відреагував і підтримав таку ініціативу народні депутати Ярослав та Богдан Дубневичі. У своєму блозі Я. Дубневич заявив: «Акція дуже правильна і тільки завдяки допомозі якомога більшого числа жертводавців ми зможемо ефективно протистояти московському агресору. Особливо це стосується тих, хто може допомагати, тобто людей багатих. Я завжди допомагав і надалі не перестану підтримувати наших військових».