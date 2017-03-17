Тепловізори, безпілотники та реанімобілі: волонтер підрахував, що можна купити на заставу Насірова для бійців в АТО

На заставу, яку за відстороненого голову ДФС Романа Насірова внесла його дружина у розмірі 100 мільйонів доларів, можна було б надати технічну допомогу для бійців в АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Віталій Дейнега.

Читайте такожЗ’явилося зроблене перед виходом з СІЗО фото Насірова зі співкамерниками

Згідно із його повідомленням, на цю суму можна було б придбати 1200 тепловізорів, 100 надсучасних безпілотників та пригнати 250 ренімобілів «І врятувати сотні рук, ніг та життів».

Нагадаємо, вчора, 16 березня, Насіров на виході з СІЗО повідомив, що електронний браслет, який він має носити перебуваючи під домашнім арештом, на нього вже одягли співробітники поліції.

Також Насіров висловив вдячність своїй родині за те що «вона знайшла цю шалену сумму».

«Я з цим не дуже погоджуюсь, бо краще бути без вини притягнутим до відповідальності…я б краще знаходився тут і доводив би свою невинуватість», - сказав Насіров. При цьому він запевнив, що, перебуваючи поза гратами, йому вдасться краще підготуватися до захисту в суді, щоб довести свою невинуватість.