В СК РФ придумали нове виправдання затриманим у 2014 році під Краматорськом журналістам LifeNews

У Слідчому комітеті РФ заявили, що в 2014 році журналістів LifeNews затримали в Донецькій області з польським, а не російським переносним зенітно-ракетним комплексом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

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«Слідством продовжує роботу зі встановлення осіб, які вчинили незаконне затримання в травні 2014 року громадян Російської Федерації – журналістів телеканалу «Лайф Ньюс» поблизу міста Краматорська Донецької області. Тоді Міністерство оборони України оприлюднило кадри затримання росіян, а також ПЗРК «Гром», стверджуючи, що журналісти перевозили його для ополчення Донбасу», - йдеться в повідомленні.

В СК РФ стверджують, що зібрані слідством докази, зокрема й результати судової експертизи з відеоматеріалів, нібито дали змогу встановити походження цього ПЗРК. За висновками експертів, пускова труба і ракета зазначеного комплексу виготовлені промисловим способом, ймовірно, в 2007 році, одним з польських підприємств (його ім'я в інтересах слідства не розголошується). Також заявляється, що на територію Росії такі ракетні комплекси іноземними державами не поставлялися.

З посиланням на повідомлення в ЗМІ у Слідкомі РФ зазначають, що в 2007-2008 роках за посередництва української сторони партія ПЗРК «Гром» була продана Польщею в Грузію для використання у збройному конфлікті з Південною Осетією, а згодом ці ПЗРК були перепродані Грузією в Україну.

«Не виключено, що один з них міг бути використаний під час відеозйомки, яка компрометує російських журналістів. За таких обставин слідство вважає незаконним і необґрунтованим затримання в травні 2014 року громадян Російської Федерації – журналістів телеканалу «Лайф Ньюс» українською стороною і продовжує роботу із встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим російські слідчі не згадують, що в результаті нападу на Грузію російські військові захопили зброю, військову техніку та амуніцію грузинської армії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, 18 травня 2014 року українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром у Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і росіян, які знімали їх дії.

Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила: «Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони отримують не просто відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто вони є частиною терористичних груп».

25 травня 2014 року працівників російського каналу LifeNews було звільнено на прохання представників ООН і ОБСЄ й видворено з України із забороною в'їзду.