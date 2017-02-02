На Авдіївський напрямок прибули пропагандисти LifeNews для зйомки провокаційних сюжетів - розвідка

"На Авдіївський напрямок прибула знімальна група російського телеканалу “Life.ru” ( колишній LifeNews) у супроводженні групи спеціального призначення ЗС РФ з метою зйомки провокаційних сюжетів для звинувачення сил АТО в обстрілах цивільних об’єктів", - йдеться у повідомленні розвідки, оприлюдненому на офіційній сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

В результаті ворожих обстрілів Авдіївки 1 лютого пошкоджено 52 будинки, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.