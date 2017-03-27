Справа збитого Іл-76: генералу Назарову дали 7 років в'язниці

Генерал Віктор Назаров засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено, передає Inforesist.

Павлоградський суд вирішив, що він повинен бути покараний згідно з ч. 3 ст. 425 ККУ — 5-8 років позбавлення волі. Суд не позбавляє його звання генерал-майора. Моральну шкоду за рішенням суду повинно компенсувати Міністерство оборони. Але компенсації отримають тільки найближчі родичі — батьки й дружини.

Розмір компенсації — по 500 тис. грн на користь родичів загиблих.

Суд визнав бездіяльність та службову недбалість у діях Назарова. Докази обвинувачення, на думку суду, повністю доведені. Суд врахував, що він раніше не був засуджений й має позитивну характеристику за місцем служби.

Суддя додала, що генерал може просити про помилування. Також він може подати апеляцію на це судове рішення.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76.

На борту літака, крім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

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За даними ГПУ, військові посадові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних зенітно-ракетних комплексів, і не вжили заходів щодо безпечної посадки літака у районі проведення АТО.

25 листопада 2014 року Печерський райсуд Києва частково ухвалив клопотання ГПУ, обравши на два місяці утримання під вартою запобіжним заходом з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис. 400 грн для Назарова. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.

9 грудня того ж року Апеляційний суд Києва зменшив з 365 тис. грн до 97 тис. грн суму застави, обрану як запобіжний захід для Назарова. Ухвалою Апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу Назарову у вигляді арешту, оскільки він вже вніс заставу.