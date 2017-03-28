Біля Попасної бойовики продовжують потужні обстріли з важкого озброєння

У Попаснянському районі тривають потужні обстріли з важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Говорячи про ситуацію на Луганському напрямку, Мотузяник зазначив, що в Попаснянському районі тривають потужні обстріли з важкого озброєння з боку противника. Вчора окупанти там застосували 120-мм міномети та 152-мм гармати, випустивши понад 40 мін і снарядів.

«Під ворожий вогонь потрапили не менше 4-х наших опорних пунктів. Також противник тричі порушив режим тиші у Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Всі ці обстріли сталися пізно ввечері. Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів», - сказав речник.

Щодо ситуації на Донецькому напряму, Мотузяник повідомив, що бойові дії вчора велися на Світлодарській дузі, в Новолуганському і під Авдіївкою.

«Ворог близько 15 разів застосовував міномети і двічі - танки. Кількість боєприпасів, випущених з важкого озброєння, налічує понад 160. Окупанти вели вогонь і вдень, і вночі, проте активність ворога зросла після заходу сонця», - наголосив речник.

Також вчора було дуже неспокійно у Новгородському та Пісках. Всього ж на Донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, у 16 випадках ворог застосовував важку зброю.

На Маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, вчора обстановка дещо покращилася: «Кількість ворожих обстрілів знизилася більше, ніж у двічі, проте ворог організував 5 потужних мінометних обстрілів: 2 - у Мар'їнці і по одному у Красногорівці, Павлополі і Гнутовому. Було випущено біля 80 мінометних снарядів. Всього на цьому напрямку вчора сталося 19 ворожих обстрілів».