За добу бойовики на Донбасі здійснили 81 обстріл, поранено та травмовано вісьмох бійців АТО - штаб

Минулої доби, російсько-окупаційні війська 81 раз обстріляли позиції українських військ. Поранено шість військовослужбовців сил АТО, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 26 березня 2017 року.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку, де ворог активно використовував зброю, що заборонена Мінськими домовленостями. Позиції під Водяним та Чермаликом противник накривав вогнем ствольної артилерії калібру 122мм, застосовував кулемети та гранатомети різних систем. Захисників Широкиного та Павлополя, підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали з мінометів калібру 120мм, а по оборонцям Широкиного, Павлополя, Водяного, Талаківки та Красногорівки – з мінометів калібру 82мм. Під Новотроїцьким, Широкиним та Водяним проявляли активність ворожі снайпери. Захисників Широкиного обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2, а Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу. По оборонцям Марїнки вів вогонь танк.

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На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог проявляв під Авдіївкою, Новгородським, Опитним та Троїцьким. Протягом всієї доби позиції наших захисників ворог обстрілював з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та з мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу населених пунктів Зайцеве та Піски, зафіксовано застосування ворогом стрілецької зброї та мінометів калібру 82мм. З крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем противник обстрілював опорні пункти під Невельським та Кам’янкою.

На Луганщині гаряче було під Новозванівкою, де ворог застосовував гранатомети, кулемети та міномети калібру 82мм.

Для зниження вогневої активності ворога підрозділи сил АТО відкривали вогонь у відповідь.