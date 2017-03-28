Геращенко: на Донбасі серед жителів поширюють міфи про "негрів зі зброєю" та "американців із військ НАТО"

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду через лінію розмежування на Донбасі серед місцевих жителів поширюють міфи про участь військ НАТО в боях в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Ми з (народним депутатом) Марією Іоновою кожні два тижні буваємо на Донбасі і не буває жодної поїздки, коли б ми не заїхали на КПВВ. Це дуже важливо, щоб усвідомити, як працюють сьогодні ці нещасні пропускні пункти і для того, щоб відчути пульс окупованих територій, поспілкуватися з людьми з окупованих територій», - заявила вона.

«В цих чергах стоять люди, очевидно це спеціальні люди, які розповідають в чергах про те, що вони бачили на Донбасі – пробачте за неполіткоректність, але це цитата, – «негрів зі зброєю», «американців з військ НАТО», які воюють за Україну. Такі сарафанного радіо міфи розповсюджуються щодня на КПВВ», - додала Геращенко.