Геращенко повідомила про збільшення кількості українських заручників на окупованому Донбасі

На окупованому Донбасі кількість українських заручників збільшилась до 118 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Читайте такожМісія ОБСЄ повинна працювати на Донбасі цілодобово і без вихідних - Геращенко

«На жаль, на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася і складає 118 осіб, це цивільні і військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, так, на жаль, і наші військові були затримані)», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Геращенко заявляла, що в заручниках бойовиків в ОРДЛО перебувало 113 українців.