СБУ викрила поплічницю бойовиків, яка влаштовувала у Дніпрі провокації під час масових акцій
13:53, 02 березня 2017Суспільство
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Поплічницю бойовиків, яка за завданням терористичної організації «ДНР» влаштовувала у Дніпрі провокації під час масових акцій, викрила Служба безпеки України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України / ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, гроші на протиправну діяльність жінка отримувала у Донецьку від свого чоловіка – ватажка одного з бандформувань т.зв. «ДНР».
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Під час обшуку правоохоронці вилучили у спільниці терористів, яка до того ж є керівником осередку політичної партії оголошеного у розшук члена кримінальної «родини» Януковича, засоби зв’язку, фотографії, відеоматеріали, інші носії інформації з доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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