СБУ викрила поплічницю бойовиків, яка влаштовувала у Дніпрі провокації під час масових акцій

Як повідомляє прес-центр СБУ, гроші на протиправну діяльність жінка отримувала у Донецьку від свого чоловіка – ватажка одного з бандформувань т.зв. «ДНР».

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Під час обшуку правоохоронці вилучили у спільниці терористів, яка до того ж є керівником осередку політичної партії оголошеного у розшук члена кримінальної «родини» Януковича, засоби зв’язку, фотографії, відеоматеріали, інші носії інформації з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.