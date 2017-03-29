Справа збитого Іл-76: опубліковано повний текст вироку генералу Назарову

Павлоградський суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76. Його засудили до 7 років в'язниці.

Адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян на своїй сторінці у Facebook оприлюднив копію вироку суду генералу Назарову.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.

Моральну шкоду за рішенням суду повинно компенсувати Міністерство оборони. Але компенсації отримають тільки найближчі родичі — батьки і дружини. Розмір компенсації — по 500 тис. грн на користь родичів загиблих.