Бойовики "ДНР" відкрили вогонь при спробі місії ОБСЄ потрапити в окуповане село Козацьке

Контрольовані Росією бойовики терористичного угруповання «ДНР» відкрили вогонь, щоб змусити патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ покинути східну околицю окупованого села Козацьке в Донецькій області.

Про це йдеться у заяві місії ОБСЄ.

"Об 11.07 28 березня патруль СММ у складі шістьох співробітників місії на двох броньованих автомобілях під’їхав до комплексу, розташованого на східній околиці підконтрольного «ДНР» населеного пункту Козацьке (36 км на північний схід від Маріуполя), де раніше команда СММ бачила озброєних членів «ДНР»", - йдеться у повідомленні.

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"Коли патруль був на відстані приблизно 100 м від комплексу, озброєний член «ДНР», який стояв за кілька метрів від спостерігачів, жестами наказав команді СММ зупинитися. Патруль зупинився, і спостерігачі побачили ще вісьмох озброєних членів «ДНР», які перебували біля однієї з будівель на території комплексу. Троє з них вирушили у напрямку патруля. За 30-40 м від команди СММ один із чоловіків агресивними жестами показав спостерігачам, щоб вони покинули цей район. Водночас він здійснив три постріли у повітря з автомата (АК‑47) і потім ще шість пострілів у ґрунт за кілька метрів від того місця, де він стояв і дивився в бік спостерігачів", - наголосили у місії.

Зазначається, що патруль СММ негайно розвернувся і, покидаючи це місце, почув ще чотири постріли й одну чергу зі стрілецької зброї. У підсумку патруль місії успішно повернувся до своєї бази в Маріуполі.

СММ поінформувала про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації.