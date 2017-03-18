У Донецькій області обстріляли патруль місії ОБСЄ

У Донецькій області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обстріляли з стрілецької зброї.

Як повідомляється у звіті місії ОБСЄ, 17 березня п'ятеро членів патруля СММ перебували в 15 кілометрах на північ від Донецька з східної сторони автодороги Н20, де вона перетинається з дорогою другорядного значення, що веде на схід до Донецької фільтрувальної станції, розташованої між підконтрольної уряду Авдіївкою і підконтрольною терористам "ДНР" Ясинуватій.

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Спостерігачі здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню для розмінування території фільтрувальної станції та поблизу неї, а також відновлення водопостачання з обох сторін лінії зіткнення.

Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) сприяв отриманню гарантій безпеки. На місці також були присутні три офіцера СЦКК (два українських і один російський), чотири представника Державної служби України з надзвичайних ситуацій і чотири фахівці з розмінування з тимчасово окупованої території.

В 11:45 чотири члени патруля СММ знаходилися неподалік від автомобілів, і почули, як над їх головами просвистіла куля, і тієї ж миті пролунав постріл зі стрілецької зброї "в 100-200 метрах на південь від них". Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї "в 100-200 метрах на південь". Після цього всі присутні покинули цей район.

В СММ ОБСЄ зазначили, що це вже третій випадок в цьому районі за останні чотири тижні, коли поблизу патрулів місії чи об'єктів їх власності застосовують стрілецьку зброю.